Жизнь Лоры летит под откос — ее бросает парень, и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед — монстр.
- Режиссёр
- Кэролайн Линди
- Актёры
- Мелисса Баррера, Меганн Фэхи, Эдмунд Донован, Томми Дьюи, Тейлор Тренш, Брэндон Виктор Диксон, Лана Янг, Брайан МакКарти, Кейси Белла Суарес, Кайла Фостер
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2024-12-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Фильм ужасов, Романтика