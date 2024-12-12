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Мой сосед — монстр

Жизнь Лоры летит под откос — ее бросает парень, и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед — монстр.

Режиссёр
Кэролайн Линди
Актёры
Мелисса Баррера, Меганн Фэхи, Эдмунд Донован, Томми Дьюи, Тейлор Тренш, Брэндон Виктор Диксон, Лана Янг, Брайан МакКарти, Кейси Белла Суарес, Кайла Фостер
Продолж.
98 мин.
Премьера
2024-12-12 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Фильм ужасов, Романтика

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