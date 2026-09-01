Мой пес Гохан

Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни — и по-своему меняет каждого из них.
- Страна
- Таиланд
- Режиссёр
- Чаяноп Бунпракоб, Атта Хемвади, Баз Пунпирия
- Актёры
- Джаонаай Джинджетт Ваттанасин, Тонтаван Тантеведжакул, По Мамхе Тар, Ясуси Китатима, Кори, Мичок, Хима, Чатчай Чиннасри, Нофанд Буняй, Рета Оми
- Продолж.
- 137 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Драма-комедия