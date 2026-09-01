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Мой пес Гохан

Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни — и по-своему меняет каждого из них.

Страна
Таиланд
Режиссёр
Чаяноп Бунпракоб, Атта Хемвади, Баз Пунпирия
Актёры
Джаонаай Джинджетт Ваттанасин, Тонтаван Тантеведжакул, По Мамхе Тар, Ясуси Китатима, Кори, Мичок, Хима, Чатчай Чиннасри, Нофанд Буняй, Рета Оми
Продолж.
137 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Драма-комедия

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