София — бунтарка из шумного мегаполиса, которая не верит в настоящую любовь и сосредоточена на своей карьере. Неожиданно она влюбляется в прекрасного мужчину по имени Иэн. Но есть одно «но» — он настоящий принц, и они из разных миров.