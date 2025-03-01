София — бунтарка из шумного мегаполиса, которая не верит в настоящую любовь и сосредоточена на своей карьере. Неожиданно она влюбляется в прекрасного мужчину по имени Иэн. Но есть одно «но» — он настоящий принц, и они из разных миров.
- Режиссёр
- Кэтрин Чедьяк Патнэм, Луиза Шеллинг Тубальдини, Дин У.Лоу
- Актёры
- Джованна Гриджо, Бруно Монталеоне, Биа Арантис, Лусиана Паис, Наталия Фалкан, Эмира София, Элиу ди ла Пенья, Лусинья Линс, Тьягу Жустину, Сержу Малейрус
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2025-03-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Фэнтези, Романтика