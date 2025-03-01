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Мой парень — принц
Кино

Мой парень — принц

София — бунтарка из шумного мегаполиса, которая не верит в настоящую любовь и сосредоточена на своей карьере. Неожиданно она влюбляется в прекрасного мужчину по имени Иэн. Но есть одно «но» — он настоящий принц, и они из разных миров.

Режиссёр
Кэтрин Чедьяк Патнэм, Луиза Шеллинг Тубальдини, Дин У.Лоу
Актёры
Джованна Гриджо, Бруно Монталеоне, Биа Арантис, Лусиана Паис, Наталия Фалкан, Эмира София, Элиу ди ла Пенья, Лусинья Линс, Тьягу Жустину, Сержу Малейрус
Продолж.
115 мин.
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Фэнтези, Романтика

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