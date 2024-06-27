Мой любимый чемпион

Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По ее мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.