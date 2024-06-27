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Мой любимый чемпион

«Люксор» (Есенина)

13:10
15:30
17:00
18:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Киномакс»

10:10
12:20
14:10
16:00
16:30
18:20

«Люксор» (Есенина)

10:00
13:10
15:30
18:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:10
12:20
14:10
15:40
16:00
16:30
18:20
19:20

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Люксор» (Есенина)

11:00
13:10
15:30
18:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:10
12:20
15:00
16:00
16:30
17:10
18:00
18:10

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Люксор» (Есенина)

11:00
13:10
15:30
18:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:20
12:40
16:00
16:30
18:00
20:10

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:10
12:20
15:00
16:00
16:30
17:10
18:00
18:10

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:10
12:20
15:00
16:00
16:30
17:10
18:00
18:10

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:45
12:50
14:55
18:50

«Пять Звезд»

10:15
10:30
12:15
12:30
14:10
14:15
14:30
16:15
16:30
18:15
18:30
20:15
20:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

11:45
17:30

«Киномакс»

10:10
12:10
12:20
15:00
16:00
16:30
17:10
18:00
18:10

«Формула Кино»

10:15
12:20
14:25
16:35
18:40

Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По ее мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Режиссёр
Александр Данилов
Актёры
Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Василиса Коростышевская, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова, Анжелика Печка, Денис Яковлев, Степан Емельянов, Александр Кузнецов, Александр Шестопалов, Вадим Пироженко, Ирина Абросимова
Продолж.
98 мин.
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Драма

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