Итоги года
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
422
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
550
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
982
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 494
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Мой дед

12-летний сирота Ваня приезжает в глухую сибирскую деревню к деду-леснику. Увидев метеорит, дед с внуком отправляются в полную опасностей и приключений экспедицию к месту его падения. Только храбрость, отвага и любовь способны преодолеть все испытания, которые готовит им тайга, и воспитать из мальчика настоящего мужчину.

Режиссёр
Святослав Власов
Актёры
Владимир Гостюхин, Всеволод Клименок, Ирина Пегова, Константин Чепурин, Ольга Виниченко, Артем Ткаченко, Дарья Мамичева, Анатолий Петченко, Алла Пролич
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Драма

