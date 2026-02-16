12-летний сирота Ваня приезжает в глухую сибирскую деревню к деду-леснику. Увидев метеорит, дед с внуком отправляются в полную опасностей и приключений экспедицию к месту его падения. Только храбрость, отвага и любовь способны преодолеть все испытания, которые готовит им тайга, и воспитать из мальчика настоящего мужчину.
- Режиссёр
- Святослав Власов
- Актёры
- Владимир Гостюхин, Всеволод Клименок, Ирина Пегова, Константин Чепурин, Ольга Виниченко, Артем Ткаченко, Дарья Мамичева, Анатолий Петченко, Алла Пролич
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Драма