АНО «Музыкальное театральное объединение «Опера» представляет оперу «Моцарт и Сальери» написанную композитором Н.А. Римским-Корсаковым на неизменный текст А. С. Пушкина.
В основе сюжета-легенда об отравлении Моцарта Сальери, возникшая сразу после смерти композитора. Это психологическая драма о взаимоотношениях двух композиторов, разных подходах к композиторской работе, о творческой зависти, порождающей преступление.
Исполнители:
- Моцарт — Владимир Лютиков (тенор),
- Сальери — Алексей Свиридов (баритон),
- Слепой скрипач — Иван Бастрыкин,
- Концертмейстер — Евгений Антипов,
- Режиссер-постановщик — Сергей Гайдей.
- Возраст
- 12+