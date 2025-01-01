АНО «Музыкальное театральное объединение «Опера» представляет оперу «Моцарт и Сальери» написанную композитором Н.А. Римским-Корсаковым на неизменный текст А. С. Пушкина.

В основе сюжета-легенда об отравлении Моцарта Сальери, возникшая сразу после смерти композитора. Это психологическая драма о взаимоотношениях двух композиторов, разных подходах к композиторской работе, о творческой зависти, порождающей преступление.

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