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Моцарт и Сальери
9 февраля в 14:00
Концерты

Моцарт и Сальери

Музейный центр имени А.И. Солженицына

АНО «Музыкальное театральное объединение «Опера» представляет оперу «Моцарт и Сальери» написанную композитором Н.А. Римским-Корсаковым на неизменный текст А. С. Пушкина.

В основе сюжета-легенда об отравлении Моцарта Сальери, возникшая сразу после смерти композитора. Это психологическая драма о взаимоотношениях двух композиторов, разных подходах к композиторской работе, о творческой зависти, порождающей преступление.

Исполнители:

  • Моцарт — Владимир Лютиков (тенор),
  • Сальери — Алексей Свиридов (баритон),
  • Слепой скрипач — Иван Бастрыкин,
  • Концертмейстер — Евгений Антипов,
  • Режиссер-постановщик — Сергей Гайдей.

Возраст
12+