Миссия выполнима

Яркую, оригинальную программу представит уникальный вокально-инструментальный коллектив гармонистов-виртуозов, широко известных в России — группа «Гармонь драйв», руководитель — заслуженный гармонист России Павел Уханов. Музыканты представят фееричное шоу, которое объединит музыку разных направлений, стилей и жанров: народные наигрыши разных регионов России, оригинальные сочинения, известные мелодии в современных аранжировках, русские и зарубежные хиты.

Группа «Гармонь драйв» выступит с оркестром русских народных инструментов имени Александра Лаврухина Муниципального культурного центра города Рязани, художественный руководитель и главный дирижер Ирина Зенина. В репертуаре коллектива более 200 произведений: народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, оригинальные сочинения современных авторов, произведения рязанских композиторов, эстрадные и джазовые композиции.