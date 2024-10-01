Мисс и Мистер Студенчество-2024

28 ноября в 19:00 в МАУК «Дворец молодежи города Рязани» состоятся одни из самых красивых и ярких мероприятий региона — конкурсы талантов, творчества и красоты «Мисс Студенчество — 2024» и «Мистер Студенчество — 2024».

12 участникам из 6 вузов города Рязани предстоит пройти заочные испытания. В финале их ждет возможность блеснуть не только творческими способностями, но и ораторским мастерством. Обаяние, харизма и уверенность — вот что поможет им завоевать сердца членов жюри.

Кто станет обладателем заветных титулов? Мы узнаем это 28 ноября. До встречи в Рязанском Дворце Молодежи!

Организатор конкурса — Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Конкурс проводится при поддержке комитета по делам молодежи Рязанской области и МАУК «Дворец молодежи города Рязани».