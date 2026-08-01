Борьба за трон Мирзапура обостряется: старые враги вновь дают о себе знать, а новые угрозы вторгаются в город. Кровавые долги должны быть отплачены, а жаждущие власти претенденты борются за контроль над жестоким преступным миром города.
- Страна
- Индия
- Режиссёр
- Гурммит Сингх
- Актёры
- Панкадж Трипати, Али Фазал, Дивиенду Шарма, Рави Кишан, Анангша Бисвас, Харшита Гаур, Сонал Чаухан, Джитендра Кумар, Шиба Чаддха, Шрия Пилгаонкар, Расика Дугал, Абхишек Банерджи
- Продолж.
- 135 мин.
- Премьера
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4 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик