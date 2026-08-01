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Мирзапур
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Мирзапур

Борьба за трон Мирзапура обостряется: старые враги вновь дают о себе знать, а новые угрозы вторгаются в город. Кровавые долги должны быть отплачены, а жаждущие власти претенденты борются за контроль над жестоким преступным миром города.

Страна
Индия
Режиссёр
Гурммит Сингх
Актёры
Панкадж Трипати, Али Фазал, Дивиенду Шарма, Рави Кишан, Анангша Бисвас, Харшита Гаур, Сонал Чаухан, Джитендра Кумар, Шиба Чаддха, Шрия Пилгаонкар, Расика Дугал, Абхишек Банерджи
Продолж.
135 мин.
Премьера
4 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик

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