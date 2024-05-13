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Министерство неджентльменских дел

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.

Режиссёр
Гай Ричи
Актёры
Алан Ритчсон, Генри Кэвилл, Хиро Файнс-Тиффин, Эйса Гонсалес, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун, Тиль Швайгер
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-05-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Драма, Война

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