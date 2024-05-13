Министерство неджентльменских дел

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.
- Режиссёр
- Гай Ричи
- Актёры
- Алан Ритчсон, Генри Кэвилл, Хиро Файнс-Тиффин, Эйса Гонсалес, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун, Тиль Швайгер
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-05-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Драма, Война