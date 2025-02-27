Провинциалка Карисса попадает на роскошный райский курорт, где в закрытом особняке тусуются толпы красавиц, соревнуясь за подписчиков в социальных сетях. Девушке почти удается набрать заветный миллион лайков, когда в особняке появляется загадочный спонсор конкурса и события принимают зловещий оборот…
- Режиссёр
- Харви Лаури
- Актёры
- Шелли Кью, Эван Уилльямс, Генри Иэн Кьюсик, Райан Джамаал Суэйн, Джейд Ма, Констанца Палавечино, Патрик Этчисон, Скай Ладелл, Бьерн Карлквист, Зои Марлетт, Виктор Ателевич
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер