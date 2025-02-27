Провинциалка Карисса попадает на роскошный райский курорт, где в закрытом особняке тусуются толпы красавиц, соревнуясь за подписчиков в социальных сетях. Девушке почти удается набрать заветный миллион лайков, когда в особняке появляется загадочный спонсор конкурса и события принимают зловещий оборот…