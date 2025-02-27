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Миллион лайков

Провинциалка Карисса попадает на роскошный райский курорт, где в закрытом особняке тусуются толпы красавиц, соревнуясь за подписчиков в социальных сетях. Девушке почти удается набрать заветный миллион лайков, когда в особняке появляется загадочный спонсор конкурса и события принимают зловещий оборот…

Режиссёр
Харви Лаури
Актёры
Шелли Кью, Эван Уилльямс, Генри Иэн Кьюсик, Райан Джамаал Суэйн, Джейд Ма, Констанца Палавечино, Патрик Этчисон, Скай Ладелл, Бьерн Карлквист, Зои Марлетт, Виктор Ателевич
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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