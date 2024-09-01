Михаил Лидский известен публике оригинальными интерпретациями и неожиданностью трактовок, нетривиальным подходом к составлению концертных программ. Новый клавирабенд посвящен музыке Ференца Листа (1811-1885) — одного из крупнейших композиторов-романтиков и ключевой фигуры в истории фортепианного искусства. Получив в детстве напутствие Бетховена, в поздних своих произведениях Лист провидел далекое будущее музыки: Дебюсси, Бартока, Скрябина…

Соединение глубокой поэтичности, возвышенной мысли с феерическим богатством красок, стихией виртуозности — таков, в самом общем плане, художественный мир Листа. В представляемой программе — пьесы, навеянные строками поэтом и полотнами живописцев («Обручение» Рафаэля), пейзажные зарисовки и размышления, романтическая баллада и, наконец, 12 этюдов трансцендентного исполнения — этюды-поэмы, этюды высшего исполнительского мастерства, своего рода карта листовского звездного неба.