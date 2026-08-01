Миа и монстры

Миа, которая не очень ладит с окружающими, мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом, крысой Квентином, попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и не найдет способ раз и навсегда примирить монстров и людей.