Миа и монстры

Миа, которая не очень ладит с окружающими, мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом, крысой Квентином, попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и не найдет способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
- Страна
- Германия, Австрия, Испания
- Режиссёр
- Верена Фельс
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия