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Международный женский день в музее
8 марта в 14:00
Концерты

Международный женский день в музее

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

13:00 — Экскурсия «Твой образ милый незабвенный…» Экскурсия познакомит вас с женскими портретами, созданными известными русскими и западноевропейскими художниками разных эпох. Вас ждет знакомство с образом Екатерины Рюминой, хозяйкой дворца, а также с портретами Екатерины Великой, музой Чайковского Марии Шиловской и многими другими. Также гости услышат историю загадочного портрета баронессы фон Диргардт художника Фюлопа Ласло и смогут загадать желание у волшебного зеркала.

14:00 — Праздничный концерт «Весна. Любовь. Очарованье». Выступит экс-солист Большого театра лауреат международных конкурсов Сергей Гайдей (тенор) и ученики оперной студии Рязанского дворца молодежи, лауреаты международных конкурсов Марина Арендарева, Алена Борисова, Александр Горчаков, Артем Жуков. Партия фортепиано — почетный работник культуры и искусства Евгений Антипов. В программе прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Руджеро Леонкавалло.

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