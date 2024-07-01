Международный фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров»

26 и 27 июля Рязанская ВДНХ станет местом для масштабного события — Международного фестиваля кузнецов «Секреты средневековых мастеров». 80 умельцев со всех уголков страны, а также из-за рубежа продемонстрируют различные техники кузнечного ремесла.

Фестиваль проходит в Рязанской области с 2011 года. Первым местом для события послужило село Истье Старожиловского района, а уже с 2019 года мероприятие проходит в Рязани.

На фестивале на протяжении двух дней будет организован выставочный комплекс музея «Железное царство», а кузнецы будут проводить множество мастер-классов. Также не пропустите выступление рок-группы TRITIA и ансамбля солистов «ДОМИНАНТА» с программой рок хитов. А завершат фестиваль огненное шоу и пиротехническое мотошоу «Мертвая петля».