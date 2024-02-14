Между нами лето

Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санаторием Мишей, который не гнушается использовать любые рычаги, чтобы Полина была с ним.