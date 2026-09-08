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Между нами, девочками

Три подруги — Найка, Женя и Алиса — отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта и семейных ролей. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы. Оказывается, что все они смотрят на жизнь по-разному.

Страна
Россия
Режиссёр
Влад Богуш
Актёры
Алиса Дударева, Найка Казиева, Екатерина Моргунова, Маргарита Родина, Татьяна Догилева, Роман Курцын, Степан Девонин, Татьяна Орлова, Ольга Тумайкина, Алексей Лукин, Прохор Шаляпин
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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