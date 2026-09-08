Между нами, девочками

Три подруги — Найка, Женя и Алиса — отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта и семейных ролей. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы. Оказывается, что все они смотрят на жизнь по-разному.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Влад Богуш
- Актёры
- Алиса Дударева, Найка Казиева, Екатерина Моргунова, Маргарита Родина, Татьяна Догилева, Роман Курцын, Степан Девонин, Татьяна Орлова, Ольга Тумайкина, Алексей Лукин, Прохор Шаляпин
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия