Между нами, девочками

Три подруги — Найка, Женя и Алиса — отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта и семейных ролей. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы. Оказывается, что все они смотрят на жизнь по-разному.