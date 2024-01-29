Solids Music представляет сольный концерт группы МЕЩЕРА в Рязани!

Некогда забытые легенды великих народов, вновь возрождаются чрез протяжную и скорбную песнь мtртвых и пустых лесов, покидают заросшие урочища, чтобы снова взмыть криком чёрной птицы в седых небесах и прокричать ему имя своё «Мещера».

Дебютный альбом «Жатва» — это художественная смесь эпичных фолк-мотивов, мрачной атмосферы блэк-метала и пронзительного женского вокала, отправляющая слушателя на поиски собственного пути, обнажая их суть и впуская тьму в сердца.