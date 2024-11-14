Месье Азнавур

От первых шагов до всемирной славы — путь легендарного Шарля Азнавура. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.