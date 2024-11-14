Месье Азнавур

От первых шагов до всемирной славы — путь легендарного Шарля Азнавура. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.
- Режиссёр
- Мехди Идир, Гран Кор Малад
- Актёры
- Тахар Рахим, Тиффани Хофстеттер, Виктор Метле, Суфьян Герраб, Руперт Уинн-Джеймс, Бастьен Буйон, Петра Силандер, Шэрон Манн, Мари-Жюли Боп, Жереми Петрюс, Камиль Мутавакиль, Этьенн Гийю-Керверн
- Продолж.
- 133 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Драма, Мюзикл