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Месье Азнавур

От первых шагов до всемирной славы — путь легендарного Шарля Азнавура. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.

Режиссёр
Мехди Идир, Гран Кор Малад
Актёры
Тахар Рахим, Тиффани Хофстеттер, Виктор Метле, Суфьян Герраб, Руперт Уинн-Джеймс, Бастьен Буйон, Петра Силандер, Шэрон Манн, Мари-Жюли Боп, Жереми Петрюс, Камиль Мутавакиль, Этьенн Гийю-Керверн
Продолж.
133 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Драма, Мюзикл

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