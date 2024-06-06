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Мелодии дружбы
8 июня в 12:00
Концерты

Мелодии дружбы

КДЦ «Октябрь»

8 июня в культурно-досуговом центре «Октябрь» пройдет гала-концерт «Мелодии дружбы» в котором зрители увидят самые яркие номера этно-концертов, которые радовали зрителей весь творческий сезон.

На протяжении многих месяцев все желающие погружались в феерию национальных песен, танцев, костюмов и традиций.

Проект «Этно-суббота» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу разнообразных культур и традиций народов, проживающих на территории Рязанского региона.

Цикл мероприятий «Этно-суббота» продолжится в сентябре — в новом творческом сезоне.

Возраст
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