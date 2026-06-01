1 и 2 июля состоится концерт «Мелодии большой страны» в рамках проекта «День оркестра в театре». Приглашаем совершить путешествие во времени под звуки любимых мелодий эпохи советского телевидения и радио!

Оркестр Рязанского музыкального театра под управлением Сергея Кисса проведёт вас через все этапы типичного советского дня — от бодрых утренних маршей до убаюкивающего «Лунного вальса».

Начнём с энергичного утра: прозвучат «Марш «Салют, Москва!» Н. Чернецкого и «Выходной марш» И. Дунаевского из кинофильма «Цирк». Затем — яркие фрагменты для юных слушателей: сюита из балета «Чиполлино» К. Хачатуряна, увертюра «Дети капитана Гранта» И. Дунаевского, «Погоня» Я. Френкеля из кинофильма «Неуловимые мстители».

Предвечерние часы принесут лирические вальсы Д. Шостаковича и А. Цфасмана, ностальгический джаз и высокую романтику И. Шварца. В прайм‑тайм зазвучат величественные темы А. Петрова и культовая композиция Г. Свиридова «Время, вперёд!» — неизменный символ главной информационной программы «Время», а следом — взрыв энергии в «Танце с саблями» А. Хачатуряна и «Марше рыцарей» С. Прокофьева.

Поздний вечер подарит пронзительный вальс Е. Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», ироничный вальс А. Петрова из «Берегись автомобиля» и яркую «Гайдай‑сюиту» А. Оселкова, чтобы завершить программу мягким и убаюкивающим «Лунным вальсом» И. Дунаевского — словно эфир плавно уходит в полночь под голос диктора и бой часов.

Погрузитесь в атмосферу эпохи Советского Союза, когда музыка объединяла миллионы. Не пропустите этот музыкальный экскурс в прошлое!