Приветствуем всех любителей музыки и атмосферы 90-х! Мы рады объявить о нашем грандиозном мероприятии — МегаМикс-90х! Здесь вы сможете окунуться в незабываемую эпоху и насладиться самыми яркими хитами того времени.

На этом грандиозном событии будут выступать группы, ставшие настоящими иконами того времени: Стрелки, Технология, Hi-Fi, Вирус, Рома Жуков и группа Хамелеон.

Приглашаем вас окунуться в атмосферу золотой эпохи 90-х и насладиться незабываемыми хитами в исполнении легендарных артистов. Не упустите возможность стать частью этого ностальгического путешествия!