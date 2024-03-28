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Материнский инстинкт

Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

Режиссёр
Бенуа Деломм
Актёры
Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Джош Чарлз, Андерс Даниельсен Лье, Каролина Лагерфельт, Стив Рутман, Кили Миллер, Лорен Яффе, Бейлен Д.Билиц, Александер Блэйз
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-03-28 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Драма

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