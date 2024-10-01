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МАСТЕРСТВО РОЖДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

3 НОЯБРЯ состоится открытие выставки, подготовленной проектом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рубель. Врубель».

На основе музейных фондов музея-заповедника, путем их изучения, анализа и переосмысления была создана коллекция деревянной мебели и предметов интерьера в «новом русском стиле».

Подобно тому, как на рубеже XIX—XX вв. такие мастера как Васнецов, Шехтель, Врубель черпали вдохновение в предметах русского народного искусства, команда проекта «Рубель. Врубель» создала свои образцы «нового русского стиля» на рязанском музейном материале.

На выставке рядом с музейными предметами коллекций мебели, археологии, тканей, декоративно-прикладного искусства и редкой книги, послужившими источником для «цитирования» и вдохновения, будут экспонироваться новые предметы мебели и интерьера, созданные в результате творческого взаимодействия сотрудников РИАМЗ с креативным партнером музея столярной мастерской «Рязанское узорочье».

Это первый в Рязани подобный проект с привлечением местных дизайнеров и разработчиков авторской мебели.

Открытие выставки состоится в рамках проведения акции «Ночь искусств» 3 НОЯБРЯ в 18:30 в Музейном центре РИАМЗ.

Возраст
6+