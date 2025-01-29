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Мастер и Маргарита
29 января 2025 в 19:00
Театр

Мастер и Маргарита

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Мистический фарс, магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты — все это развернется перед зрителем в стремительном трехчасовом действе. Легендарный спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова, больше двадцати лет остается главным театральным событием Москвы, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам романа Булгакова. Зрительный зал и сцена превращаются в единое пространство, и остается загадкой, откуда появляются и куда исчезают герои. Из окон и темных проемов неожиданно возникают персонажи, заставляя зрителя по-новому прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.

Здесь много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят. И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.

Режиссёр
Сергей Алдонин
Актёры
Ян Ильвес, Наталья Булыга, Константин Богданов, Ксения Лукьянчикова, Юлия Хлынина, Андрей Курносов, Изнаур Орцуев, Михаил Горский, Тимур Орагвелидзе, Сергей Алдонин, Алексей Коряков, Екатерина Климова, Филипп Бледный, Евгений Самарин, Иван Караяннидис, Владислав Князев, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль