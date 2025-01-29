Мастер и Маргарита

Мистический фарс, магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты — все это развернется перед зрителем в стремительном трехчасовом действе. Легендарный спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова, больше двадцати лет остается главным театральным событием Москвы, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам романа Булгакова. Зрительный зал и сцена превращаются в единое пространство, и остается загадкой, откуда появляются и куда исчезают герои. Из окон и темных проемов неожиданно возникают персонажи, заставляя зрителя по-новому прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.
Здесь много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят. И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.
- Режиссёр
- Сергей Алдонин
- Актёры
- Ян Ильвес, Наталья Булыга, Константин Богданов, Ксения Лукьянчикова, Юлия Хлынина, Андрей Курносов, Изнаур Орцуев, Михаил Горский, Тимур Орагвелидзе, Сергей Алдонин, Алексей Коряков, Екатерина Климова, Филипп Бледный, Евгений Самарин, Иван Караяннидис, Владислав Князев, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драмспектакль