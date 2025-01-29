Мастер и Маргарита

Мистический фарс, магия пятого измерения, трагизм человеческих судеб и бесконечные забавы дьявольской свиты — все это развернется перед зрителем в стремительном трехчасовом действе. Легендарный спектакль Сергея Алдонина, изначально поставленный в мастерской Марка Захарова, больше двадцати лет остается главным театральным событием Москвы, ведь только здесь можно стать частью мистерии, воссозданной по черновикам романа Булгакова. Зрительный зал и сцена превращаются в единое пространство, и остается загадкой, откуда появляются и куда исчезают герои. Из окон и темных проемов неожиданно возникают персонажи, заставляя зрителя по-новому прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.

Здесь много музыки, пантомимы и трюков — словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова». Спектакль ждут, спектакль обсуждают, спектакль смотрят. И смотрят с придыханием и упоением, открывая для себя каждый раз неизведанные миры великого автора.