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Мастер

Левон Кейд — рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

Режиссёр
Дэвид Эйер
Актёры
Джейсон Стэтем, Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эмметт Джей Сканлан, Максимилиан Осински, Арианна Ривас, Алана Боден, Бенджамин Шнау, Ив Мауро, Чиди Аджуфо, Ноэми Гонсалес, Софи Крейг, Айла Джи, Петр Витковский, Андреа Василиу, Даниель Лунд, Дэвид Уиттс
Продолж.
115 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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