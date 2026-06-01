Машина времени

4 июля парковка Марко Молл превратится в настоящую «Машину времени». Здесь пройдет фестиваль ретро-автомобилей, который уже более 10 лет собирает поклонников истории со всего региона.

В этом году гостей ждет более 150 уникальных машин из разных уголков страны и ближнего зарубежья:

легендарные автомобили советской эпохи;

винтажные модели Европы;

культовые американские модели.

Создать праздничное настроение помогут зажигательный DJ-сет, приятная атмосфера и сюрпризы для всех гостей.

Приходите всей семьей, чтобы увидеть знаменитые автомобили прошлых лет, сделать яркие фотографии и отлично провести время!