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Маша и медведи
7 декабря в 12:00
Театр

Маша и медведи

Театр юного зрителя (на Соборной)

Жила-была девочка Маша. И была она очень ленивая. Бабушке помогать не хотела, косы заплетать ленилась, застилать кровать за собой ей не нравилось, посуду мыть тоже она не любила. А любила она есть пирожки вкусные, которые бабушка напечет, да с подружками гулять и веселиться. И вот однажды пошла Маша с друзьями в лес погулять, да и заблудилась. Страшно в лесу, волки воют. И вдруг увидела она избушку. Ох, и обрадовалась же Маша! Но того не ожидала, что хозяевами этой избушки были три медведя…

Как медвежья семья взялась за перевоспитание ленивой девочки и что из этого вышло, вы узнаете из нашей сказки.

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