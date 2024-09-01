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Marko Fest
19 октября в 15:00
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Marko Fest

Марко Молл

В субботу, 19 октября, обновленный рязанский ТРЦ «Марко Молл» принимает главное культурное событие октября — Marko Fest.

В этот день на любимой рязанцами площадке центра, который в начале октября сменил название и начал беспрецедентный по масштабам ребрендинг, будет много хорошей музыки. Здесь выступят музыканты разных направлений: кавер-группы «Таймерс» и «Юность», ансамбль «Gli Uccelli» Рязанской филармонии под руководством Сергея Оселкова и главный гость фэста — экс-солист группы «Премьер-министр» Питер Джейсон. Российские зрители знают исполнителя по многим хитам: «Девочка с севера», «Ты сделана из огня», «Восточная песня», «Черешневый закат 2.0», и «Оксаночка» — новой песней, выпущенной исполнителем в 2024 году.

Помимо музыкальной программы на Marko Fest будет создана эффектная фотозона для памятных снимков, которые украсят странички соцсетей гостей фестиваля. Для сладкоежек «Марко Молл» подготовит бесплатную сладкую вату, а самых маленьких гостей фестиваля ждет яркий аквагрим.

У всех посетителей фестиваля будет возможность принять участие в масштабном розыгрыше бытовой техники.

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