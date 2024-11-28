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Мария

Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает ее таблетки, забирает ее из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.

Режиссёр
Пабло Ларраин
Актёры
Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-МакФи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Кристиана Алонефтис, Каспар Филлипсон, Поль Спера, Тома Христов, Джереми Уилер, Алессандро Брессанелло, Ребекка Джонстон, Стивен Эшфилд, Ангелина Пападопулу, Лидия Кониорду
Продолж.
124 мин.
Премьера
2024-11-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма, Мюзикл

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