Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает ее таблетки, забирает ее из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.
- Режиссёр
- Пабло Ларраин
- Актёры
- Анджелина Джоли, Валерия Голино, Коди Смит-МакФи, Халук Бильгинер, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Кристиана Алонефтис, Каспар Филлипсон, Поль Спера, Тома Христов, Джереми Уилер, Алессандро Брессанелло, Ребекка Джонстон, Стивен Эшфилд, Ангелина Пападопулу, Лидия Кониорду
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
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2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма, Мюзикл