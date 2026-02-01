Её голос, подобно колокольчику, проникает в душу однажды и уже не покидает её, наполняя теплом, любовью и таким забытым чувством патриотизма.

Наверное, именно это снова и снова приводит зрителя на её концерты. Благодаря обширному репертуару, огромному таланту, чистой репутации, гастроли у Марины расписаны на год вперёд.

Марина Девятова — представительница истинной народной культуры. Её творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.

Искренняя, душевная, открытая и невероятно талантливая певица с истинно русским характером — Марина Девятова рада новой встрече со зрителями.

Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей её королевской семьи.