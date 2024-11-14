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Манюня: Приключения в деревне

Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

Режиссёр
Денис Гуляр
Актёры
Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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