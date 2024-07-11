Максин XXX

Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг нее, Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому. Как далеко она готова зайти, чтобы сохранить свои тайны? И кто тот кровожадный убийца, скрывающийся в тени?
- Режиссёр
- Тай Уэст
- Актёры
- Джанкарло Эспозито, Мишель Монахан, Миа Гот, Элизабет Дебики, Кевин Бейкон, Лили Коллинз, Бобби Каннавале, Холзи, Ули Латукефу, Нед Вон, Хлоя Фарнуорт
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов