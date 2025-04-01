Майские праздники в Константинове

6 мая в 13.00 состоится высадка деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на территории музея-заповедника;
8 мая в фойе научно-культурного центра откроется временная выставка «Суровые, грозные годы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;
9 мая в 12.00 на главной сцене состоится концерт с театральной постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в 13.00 — выступление ансамбля «Радуница»;
9 мая в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 пройдет музейная программа по выставке «Искусство во время войны» в Каретном дворе. Обратите внимание: запись обязательна по приезде в кассах музея-заповедника.
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