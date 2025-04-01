Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
12°
Срд, 07
12°
Чтв, 08
11°
ЦБ USD 81.91 0.42 06/05
ЦБ EUR 92.91 0.07 06/05
Нал. USD 83.11 / 83.00 06/05 13:30
Нал. EUR 94.61 / 95.47 06/05 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
20 293
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
36 933
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
23 132
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
30 453
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Майские праздники в Константинове
7 мая в 11:00
Праздники

Майские праздники в Константинове

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

6 мая в 13.00 состоится высадка деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на территории музея-заповедника;

8 мая в фойе научно-культурного центра откроется временная выставка «Суровые, грозные годы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

9 мая в 12.00 на главной сцене состоится концерт с театральной постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в 13.00 — выступление ансамбля «Радуница»;

9 мая в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 пройдет музейная программа по выставке «Искусство во время войны» в Каретном дворе. Обратите внимание: запись обязательна по приезде в кассах музея-заповедника.

Возраст
0+