Любовь и страсть. Ансамбль «El Lobo proyecto»

14 февраля в Рязанской филармонии El Lobo Proyecto — петербургский квинтет под руководством одного из ведущих исполнителей музыки фламенко в нашей стране гитариста Владимира Слободина.

На один вечер слушатели перенесутся в мир фламенко, почувствуют его энергию, красоту, страстные и зажигательные ритмы.

Владимир Слободин — виртуозный гитарист, педагог, композитор и один из ярких представителей российской фламенко-сцены, чья музыка звучит в лучших отечественных спектаклях фламенко. Он является лауреатом международных конкурсов, участником множества фестивалей фламенко, одним из первых основателей российской гитарной школы фламенко и руководителем коллектива El Lobo Рroyecto.

В исполнении коллектива прозвучат авторские сочинения Владимира Слободина, а также музыка известных испанских авторов.