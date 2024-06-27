Любовь и песики

Чего хотят женщины, мы уже знаем с легкой руки Голливуда. А чего хотят собаки? Того же, чего и мы, — счастья и любви. И об этом они расскажут нам сами, ведь в этом фильме мы понимаем все, о чем они говорят. К примеру, малыш терьер Бобби Би и красотка ши-тцу Дзё-Дзё безумно влюблены, но их хозяева даже не знакомы. Нужно непременно их свести, чтобы стать одной семьей! А как насчет бедного ветеринара и гламурной клиентки? Их тоже нужно подружить, дабы их питомцы были счастливы. Хитроумные песики сделают все, чтобы их хозяева были вместе!