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Любовь и песики

Чего хотят женщины, мы уже знаем с легкой руки Голливуда. А чего хотят собаки? Того же, чего и мы, — счастья и любви. И об этом они расскажут нам сами, ведь в этом фильме мы понимаем все, о чем они говорят. К примеру, малыш терьер Бобби Би и красотка ши-тцу Дзё-Дзё безумно влюблены, но их хозяева даже не знакомы. Нужно непременно их свести, чтобы стать одной семьей! А как насчет бедного ветеринара и гламурной клиентки? Их тоже нужно подружить, дабы их питомцы были счастливы. Хитроумные песики сделают все, чтобы их хозяева были вместе!

Режиссёр
Тони Чань, Уинг Шья
Актёры
Фэн Шаофэн, Гюльнезер Бекстияр, Джеки Ли, Бу Гуаньцзинь, Ду Юань, Джаспер Лю, Лю Цзиньшань, У Хаочэнь, Сюн Найцзинь, Яо Чи, Инь Сяотянь
Продолж.
101 мин.
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

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