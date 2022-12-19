18 августа в 18:00 в Зеленом театре состоится концерт «Люблю тебя, моя Россия!» Народного песенного ансамбля «Никулинка».

Коллектив является лауреатом Всероссийских и межрегиональных фестивалей и смотров любительского творчества, участником масштабных городских мероприятий и праздников.

На протяжении многих лет «Никулинка» представляет зрителям прекрасные произведения патриотического содержания, написанные, прежде всего, рязанскими композиторами и поэтами, а также художественным руководителем ансамбля, заслуженным работником культуры России Юрием Ананьевым.

Приходите насладиться лирическим настроением и особой душевностью народных песен, русских романсов и авторских произведений!