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«Люблю тебя, моя Россия!»
18 августа в 18:00
Концерты

«Люблю тебя, моя Россия!»

ЦПКиО

18 августа в 18:00 в Зеленом театре состоится концерт «Люблю тебя, моя Россия!» Народного песенного ансамбля «Никулинка».

Коллектив является лауреатом Всероссийских и межрегиональных фестивалей и смотров любительского творчества, участником масштабных городских мероприятий и праздников.

На протяжении многих лет «Никулинка» представляет зрителям прекрасные произведения патриотического содержания, написанные, прежде всего, рязанскими композиторами и поэтами, а также художественным руководителем ансамбля, заслуженным работником культуры России Юрием Ананьевым.

Приходите насладиться лирическим настроением и особой душевностью народных песен, русских романсов и авторских произведений!

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