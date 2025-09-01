Лысый нянь

Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.
- Режиссёр
- Алиса Шитикова
- Актёры
- Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна
- Премьера
-
13 ноября 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Боевик, Комедия