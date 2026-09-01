Помните, как мы зачитывались сказками Пушкина, представляя себя то царевной, то богатырем? А теперь представьте, что эти герои оживают и попадают… в нашу современную реальность.
29 сентября в 18:30 приглашаем всех «взрослых детей» в удивительное путешествие. Театральная лаборатория «Пятое измерение» представляет спектакль «Лукоморья больше нет…».
Это честный разговор о том, что происходит с нами сегодня, который создан по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, русского фольклора и золотого фонда отечественного кинематографа.
Вы увидите трогательную и ироничную историю о том, как мы ищем любовь, счастье и верных друзей во взрослом мире, где, кажется, совсем нет места чудесам…
А чудеса есть — нужно только захотеть их увидеть!
- Режиссёр
- Ольга Калтаченко
- Возраст
- 12+