Помните, как мы зачитывались сказками Пушкина, представляя себя то царевной, то богатырем? А теперь представьте, что эти герои оживают и попадают… в нашу современную реальность.

29 сентября в 18:30 приглашаем всех «взрослых детей» в удивительное путешествие. Театральная лаборатория «Пятое измерение» представляет спектакль «Лукоморья больше нет…».

Это честный разговор о том, что происходит с нами сегодня, который создан по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, русского фольклора и золотого фонда отечественного кинематографа.

Вы увидите трогательную и ироничную историю о том, как мы ищем любовь, счастье и верных друзей во взрослом мире, где, кажется, совсем нет места чудесам…

А чудеса есть — нужно только захотеть их увидеть!