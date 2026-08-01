Пятеро друзей отправляются в путешествие по лесу, где когда-то в детстве отдыхали со своими родителями. Но приятная поездка оборачивается кровавой бойней, когда приятели навлекают на себя гнев кровожадного Охотника, готового убить любого, посягнувшего на его территорию.