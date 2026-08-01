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Ловушка
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Ловушка

Пятеро друзей отправляются в путешествие по лесу, где когда-то в детстве отдыхали со своими родителями. Но приятная поездка оборачивается кровавой бойней, когда приятели навлекают на себя гнев кровожадного Охотника, готового убить любого, посягнувшего на его территорию.

Страна
Канада, США
Режиссёр
Джеймс Конделик
Актёры
Маршалл Уилльямс, Ричард Хармон, Александра Эссо, Бренна Ллевеллин, Рэнди Кутюр, Джордан Клэр Роббинс
Продолж.
108 мин.
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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