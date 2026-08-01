Пятеро друзей отправляются в путешествие по лесу, где когда-то в детстве отдыхали со своими родителями. Но приятная поездка оборачивается кровавой бойней, когда приятели навлекают на себя гнев кровожадного Охотника, готового убить любого, посягнувшего на его территорию.
- Страна
- Канада, США
- Режиссёр
- Джеймс Конделик
- Актёры
- Маршалл Уилльямс, Ричард Хармон, Александра Эссо, Бренна Ллевеллин, Рэнди Кутюр, Джордан Клэр Роббинс
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов