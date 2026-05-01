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Летом всякое бывает. Побег из Сколбора

Одиннадцатилетняя Злата на каникулах чрезмерно увлекается играми и игнорирует просьбы родителей убрать посуду, повторить математику, выгулять собаку. Отец конфискует игровые устройства Златы до конца каникул. Злата очень огорчается и перед сном желает «Играть всегда без всяких лимитов!». Утром желание Златы сбывается, и она оказывается в игре, но вскоре понимает, что играть 24/7 не так увлекательно, как ей казалось.

Страна
Россия
Режиссёр
Сол Тай, Алина Курт
Актёры
Алиса Клагиш, Алексей Воробьев
Премьера
25 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика

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