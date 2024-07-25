Летний пейзаж на усадьбе Пироговых

27 июля в доме-музее Пироговых слушаем музыку, вкусно едим и понимаем, что жизнь хороша. Особенно в выходной день.

Чай из самовара для гостей будет тут как тут, а вот блины на десерт научат готовить особенные — новосельские, по традиционному рецепту.

Набравшись сил на застолье, сотрудники музея проведут интерактивную экскурсию, а самым азартным предложат поучаствовать в аукционе акварельной картины с новосельским пейзажем художника Михаила Кузина.

Концертная программа тоже будет: выступят солистка Рязанского музыкального театра Ирина Вагнер и скрипачка Рязанской филармонии Ольга Дьяченко. Прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, старинные танго, хиты советской эстрады, популярные скрипичные композиции.