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Летний пейзаж на усадьбе Пироговых
27 июля в 14:00
Праздники

Летний пейзаж на усадьбе Пироговых

Дом-музей Пироговых

27 июля в доме-музее Пироговых слушаем музыку, вкусно едим и понимаем, что жизнь хороша. Особенно в выходной день.

Чай из самовара для гостей будет тут как тут, а вот блины на десерт научат готовить особенные — новосельские, по традиционному рецепту.

Набравшись сил на застолье, сотрудники музея проведут интерактивную экскурсию, а самым азартным предложат поучаствовать в аукционе акварельной картины с новосельским пейзажем художника Михаила Кузина.

Концертная программа тоже будет: выступят солистка Рязанского музыкального театра Ирина Вагнер и скрипачка Рязанской филармонии Ольга Дьяченко. Прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, старинные танго, хиты советской эстрады, популярные скрипичные композиции.

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