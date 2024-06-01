Летний день в рязанском кремле

6 июля приглашаем рязанцев и гостей города на ежегодный благотворительный праздник!
С 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения открыт Дворец Олега:
Экспозиция «От Руси к России»
Выставки
- «Живаго. Родом из Рязани» (из частной коллекции семьи Живаго г. Москва. Фондовые коллекции РИАМЗ)
- «По платью видно, кто идет» (история костюма финно-угорской народности сето)
- «Семейный портрет» (история династий певцов Пироговых, исследователей Семеновых-Тян-Шанских и конструктов Уткиных).
На территории Кремля
12:15-16:00. Концертная программа солистов и музыкальных коллективов г. Рязани
16:00-17:00. Концерт исполнителя русских романсов Дмитрия Шведа
12:00-16:00. Баннерная выставка к 140-летию создания рязанского музея «Здесь след времен минувших не исчез…»
Работает ярмарка художественных изделий
11:00, 13:00, 15:00. Экскурсия на археологический раскоп Переяславль-Рязанской экспедиции
11:00. Пешеходная экскурсия по городу «Соборная улица, где живет музей» с Дмитрием Филипповым
12:00-17:00. Фотозона «Молодец в кафтане, девка в сарафане» (Двор Олега).
- Возраст
- 6+