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Летний день в рязанском кремле
6 июля в 10:00
Праздники

Летний день в рязанском кремле

Рязанский Кремль

6 июля приглашаем рязанцев и гостей города на ежегодный благотворительный праздник!

С 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения открыт Дворец Олега:

Экспозиция «От Руси к России»

Выставки

  • «Живаго. Родом из Рязани» (из частной коллекции семьи Живаго г. Москва. Фондовые коллекции РИАМЗ)
  • «По платью видно, кто идет» (история костюма финно-угорской народности сето)
  • «Семейный портрет» (история династий певцов Пироговых, исследователей Семеновых-Тян-Шанских и конструктов Уткиных).

На территории Кремля

12:15-16:00. Концертная программа солистов и музыкальных коллективов г. Рязани

16:00-17:00. Концерт исполнителя русских романсов Дмитрия Шведа

12:00-16:00. Баннерная выставка к 140-летию создания рязанского музея «Здесь след времен минувших не исчез…»

Работает ярмарка художественных изделий

11:00, 13:00, 15:00. Экскурсия на археологический раскоп Переяславль-Рязанской экспедиции

11:00. Пешеходная экскурсия по городу «Соборная улица, где живет музей» с Дмитрием Филипповым

12:00-17:00. Фотозона «Молодец в кафтане, девка в сарафане» (Двор Олега).

Возраст
6+