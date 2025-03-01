Благодаря великой силе искусства можно практически моментально оказаться в одном из самых атмосферных городов Италии. Такой шанс появится у всех, кто придет в Рязанский музыкальный театр на новый мюзикл «Лестница для миллионера» режиссёра Анастасии Русановой.

В семье Марии и Джованни все благополучно: дом построен, деревья посажены, взрослая дочь скоро познакомит родителей со своим избранником. Но вдруг по соседству поселилась темпераментная охотница за миллионерами Лаура, и чувства всех героев подверглись серьезной проверке. Так начинается эта история о давно забытой лестнице и загадочном миллионере. А как она будет развиваться и чем закончится, узнаем 10 апреля — в день мировой премьеры мюзикла «Лестница для миллионера». Либретто поэт и драматург Алина Байбанова создала специально для Рязанского музыкального театра, а вот музыку написали лучшие итальянские композиторы. Самые популярные хиты итальянской эстрады зазвучат на нашей сцене на русском языке в сопровождении оркестра.

Смотрите этот трогательный, страстный, комедийный спектакль в Рязанском музыкальном театре.