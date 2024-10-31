Отважный и очень творческий Анжело мечтает стать искателем приключений. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабулю, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах, Анжело решает срезать дорогу через лес и попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами.