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Лес чудес

Отважный и очень творческий Анжело мечтает стать искателем приключений. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабулю, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах, Анжело решает срезать дорогу через лес и попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами.

Режиссёр
Алексис Дюкор, Венсан Паронно
Продолж.
81 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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