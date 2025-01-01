Новая программа «Ищу Жену», часть 2 Про мужчин которые одиноки после 30 и пытаются построить отношения, когда было пройдено много негативного опыта. Как актуальная ситуация в мире может подтолкнуть к поиску жены. Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Standup Patriki». На протяжении всей своей карьеры был активным участником всевозможных комедийных проектов. Сегодня, Кулаков — это андеграунд комик, не приемлющий рамки, и более недоступен для зрителей на ТВ. Только вживую можно по-настоящему понять — Кто такой Леонид Кулаков? Монологи Кулакова — это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем на современную действительность через мощную призму юмора. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров. И мы приглашаем тебя на живой стендап, на сольный концерт Леонида Кулакова. Внутри безбашенной комедии тебя ждут новые эмоции, чувства и разные мысли. Тебя ждет шоу! Сбор гостей за 30 мин до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)