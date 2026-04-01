Лео и Тиг. Дорога на Байкал

Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.