Лео и Тиг. Дорога на Байкал

Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.
- Режиссёр
- Антон Ланшаков
- Продолж.
- 65 мин.
- Премьера
14 мая 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия