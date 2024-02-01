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Лена Василек
29 марта в 19:00
Концерты

Лена Василек

МКЦ

День рождения в Рязани отмечает Лена Василек — поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День»! Праздничное шоу в двух отделениях с балетом «Варенье» и живыми народными инструментами! Песни, которые уже стали народными: «Галина» (Живет-живет в этом доме Галина…), «Деревенька» (В золоченой церкви нас с тобой венчали…), «Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!), «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки…), «Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие — поют по всей России.

Концерт Лены Василек — это эмоциональное, красочное действие, где песни гармонично переплетаются со стихотворениями автора, идущими из самого сердца. Яркие декорации, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор — все это создает ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения! Вместе с Леной Василек на сцене высокопрофессиональные артисты балета «Варенье» и виртуозы-музыканты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных. Лена Василек и ее коллектив на протяжении многих лет собирает полные залы благодарных зрителей по всей России! День рождения в Рязани встретим вместе с вами!

Возраст
6+
Жанры
Поп, Фолк