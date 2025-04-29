Легенды наших предков

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.
- Режиссёр
- Иван Соснин
- Актёры
- Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези