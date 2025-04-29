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Легенды наших предков
Кино

Легенды наших предков

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

Режиссёр
Иван Соснин
Актёры
Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони
Продолж.
102 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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