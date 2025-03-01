Легенды народного танца

21 апреля в 15:00 на сцене Рязанского музыкального театра — уникальный концерт-мастер-класс от Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова.
- 35 лет на сцене
- Более 400 хореографических постановок
- Восторженные отклики зрителей в 6 странах мира
Вас ждет не только лучшее из репертуара ансамбля, но и уникальные видеозаписи и фрагменты наследия великих мастеров: Татьяны Устиновой, Анатолия Борзова, Ивана Воронкова, Александра Ширяева. Это путешествие в историю народного танца, его традиции и стили.
Не пропустите эту встречу традиции с искусством!
- Возраст
- 12+